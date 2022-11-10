انتشال 4 جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الخميس، انتشال أربع جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية".

وأضافت أن فرق الإنقاذ "عثرت على أربع جثث داخل البناية، وشرعت بإجراءات نقلها إلى المستشفى، بواسطة عجلة إسعاف".

وتواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني، منذ مساء الأحد الماضي، عمليات البحث عن مفقودين جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية، الذي سيطرت عليه في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

ووقع الحريق في حوالي الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.