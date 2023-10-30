انتشال 11 جثة من تحت أنقاض في الموصل

شفق نيوز/ أعلن فريق البحث والإنقاذ/ مركز رتل الطوارئ، يوم الاثنين، انتشال 11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض في منطقة الميدان في مدينة الموصل القديمة في محافظة نينوى.

وقال الفريق في حديث ورد لوكالة شفق نيوز إنه تم تسليم الجثث بمحضر رسمي إلى الطب العدلي.

وكانت السلطات الصحية أعلنت في أيلول سبتمبر الماضي انتشال 5 آلاف و244 جثة من تحت أنقاض المناطق المهدمة بمحافظة نينوى، بعد 6 سنوات مضت على تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الذي اجتاحها صيف العام 2014.

وكان مرصد عراقي معني بحقوق الإنسان قد كشف قبل عدة شهور أنّ ما بين 700 و1000 جثة لمدنيين ما زالت تحت الأنقاض لغاية الآن، وهي الجثث المعلومة فقط، لكن قد يرتفع العدد إلى الضعفين في حال رفع أنقاض المنازل والمباني الأخرى التي ما زالت جاثمة لغاية الآن.