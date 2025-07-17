انتشال قرابة 60 جثة بحادثة حريق "مول الهايبر" في الكوت

شفق نيوز - بغداد / الكوت

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، بانتشال نحو 60 جثة لأشخاص لقوا حتفهم جراء حريق ضحم اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء، والمسعفين انتشلوا صباح اليوم 58 جثة لرجال ونساء وأطفال من موقع الحادث في حين لا يزال البحث جارياً عن مفقودين آخرين.

هذا وفرضت القوات الأمنية، طوقا أمنيا مشددًا حول هايبر ماركت الكوت، وذلك بعد اندلاع الحريق.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز،أن "فرق الأدلة الجنائية باشرت التحقيق في أسباب الحريق الذي التهم الهايبر ماركت، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع الاقتراب من الموقع".

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، مصرع عشرات الأشخاص بفاجعة حريق المجمع التجاري في مدينة الكوت.

وقال رئيس الحكومة المحلية محمد المياحي في بيان، "أهلي يأبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى اليكم ثلة طيبة من ابناء محافظتنا حيث فقدنا مايقارب 50 شخصاً بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

وأعلن أيضا في بيان منفصل الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق في الكوت.

وتعهد المياحي لذوي الضحايا بالقول: اننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشراً او غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات، مضيفا أنه "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وتابع بالقول "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

وأفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.