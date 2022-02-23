انتشال طفل من تحت ركام سلم كونكريتي في ميسان

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، بتمكن فرقها من انتشال طفل من تحت ركام سلم كونكريتي سقط على جسده داخل بناية سكنية في منطقة العمارات القديمة بمحافظه ميسان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "استنفرت جهدها البشري ووضعت خبرتها نصب الأعين ووظفت أجهزتها من معدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير جسد الطفل بعد ان حرصت على تهدئته وطمأنته والحديث معه طيلة أعمال الانقاذ لتسيطر على شعور الخوف والرهبة".

وأضافت، "كذلك حرصت على وضع جهاز اعطاء الاوكسجين للطفل، ولتكمل الفرق اعمالها بتأمين نقله الى مستشفى الصدر العام لتلقي العلاج الازم فيها وهو بصحة جيدة".

وقالت المديرية إنها طالبت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السلم والوقوف على أسبابه .