انتشال رفات جثتين من تحت ركام الموصل القديمة (صور)

شفق نيوز / أعلنت دائرة الدفاع المدني في نينوى، يوم الخميس، انتشال رفات جثتين مجهولة الهوية من تحت ركام الموصل القديمة.

وقال مسؤول شعبة اعلام الدفاع المدني، المقدم سعد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق البحث والإنقاذ التابع إلى المديرية انتشل جثتين عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة".

وأضاف الجبوري، أن "الفرقة تمكنت من انتشال الجثث من تحت ركام أحد المنازل وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي حسب الإجراءات القانونية".

وكانت فرق الدفاع المدني في نينوى، قد انتشلت يوم 17 تموز 2022، جثامين ست جثث مجهولة الهوية من تحت ركام المنازل المهدمة في مدينة الموصل القديمة.

وتعود هذه الجثث "على الأرجح" إلى عام 2016، عندما بدأت قوات الأمن العراقية عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش التي سيطر عليها عام 2014.

وما يزال ملف المفقودين والجثث المجهولة وأنقاض المنازل المهدمة، غير محسوم في محافظة نينوى، رغم مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، التي نفذت ضد تنظيم داعش هناك، وانبثاق لجان تعويض وإعمار للمدن المدمرة.