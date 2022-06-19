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انتشال جثمانيّ غريقين في بغداد وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T20:06:40+0000
انتشال جثمانيّ غريقين في بغداد وديالى

شفق نيوز / انتشلت الشرطة النهرية، يوم الأحد، جثة غريقين، الأولى في نهر دجلة ببغداد، وأخرى بنهر ديالى في أطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "زوارق النجدة النهرية تمكنت مساء اليوم، من انتشال جثة غريق أسفل جسر الجادرية، بعد أن لاحظ طاقم أحد الزوارق التابع للمديرية جثة الغريق من جهة الكرخ".

وأضافت أن "عملية انتشال الجثة تمت بعد استدعاء مفارز الغواصين الذي تمكنوا من انتشالها وتبين أنه لقي حتفه بسبب السباحة في النهر".

في السياق، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "مفارز الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب من نهر ديالى في قرية البو شاهين في أطراف ناحية السلام"، مبيناً أن "جثة الشاب نقلت إلى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية، واللجوء إلى الأنهر والجداول لممارسة هواية السباحة.

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