إنتشال جثث 8 أشخاص و6 مصابين بحادثين مروعين في البصرة ونينوى.. صور

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال خمس جثث من أسرة واحدة قضى أصحابها خنقاً في حريق منزل "متهالك" وسط مدينة البصرة، مبينة ان الضحايا كانوا نياما اثناء وقوع الحريق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني أخمدت نيران حادث حريق اندلع داخل منزل متهالك قديم مشيد من البلوك ومسقف بجذوع النخيل وألواح الچينكو وتغليف البلاستيك في منطقة البصرة القديمة وسط محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني انتشلت خمس جثث من أسرة واحدة فارقت أرواحهم اجسادهم اختناقا بنواتج الحريق وهم نيام داخل المنزل ليتم نقلهم الى مستشفى البصرة التعليمي وفق الإجراءات القانونية مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

في حادث ثان قالت المديرية في بيان ان فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ ستة أشخاص وانتشال جثث ثلاثة آخرين نتيجة حادث اصطدام عجلتي أحدهما عجلة بيك آب حكومي مع عجلة نوع يركن على الطريق الرابط موصل بغداد نتيجة الاجتياز الخاطئ.