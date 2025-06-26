انتشال جثتي غريقين في بابل والأنبار

شفق نيوز - بابل/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الخميس، بانتشال جثة شاب غرق في منطقة الهاشمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة من الشرطة النهرية بمنطقة الهاشمية في محافظة بابل، انتشلت ظهر اليوم جثة غريق في النهر".

وبين أن "الغريق مجهول الهوية وتم تسليم جثته للطب العدلي، وفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة هوية المتوفى وسبب الوفاة".

من جانبها أعلنت فرق الإنقاذ في محافظة الأنبار، العثور على جثمان الشاب رشوان الفهداوي، الذي قضى غرقًا في مياه نهر الفرات، بعد جهود مكثفة استمرت لأربعة أيام متواصلة.

وشهدت منطقة الحادث استنفارًا واسعًا شاركت فيه فرق الغواصين والدفاع المدني، إلى جانب متطوعين من الأهالي، وسط دعوات متكررة لتشديد إجراءات السلامة ومنع السباحة في الأماكن غير المؤهلة.

وكان الفهداوي قد فُقد قبل أربعة أيام أثناء السباحة في النهر، وعثر عليه اليوم وجرى نقل جثمانه إلى ذويه.