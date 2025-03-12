انتشال جثتي طفلين من بركتين للمياه الآسنة والبحث جارٍ عن ثالث بالبصرة وكربلاء

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الأربعاء، من انتشال جثتي طفلين من بركتين للمياه الآسنة فيما لايزال البحث جارياً عن طفل ثالث مجهول المصير وذلك في حادثي غرق منفصلين في محافظتي البصرة وكربلاء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ العثور على جثة طفل كان قد غرق في أحد البرك الآسنة في منطقة القبلة وسط البصرة بعد فقدانه لأكثر من 12 ساعة، مبينا أن هذا الطفل كان مطارداً من قبل الكلاب الضالة.

في غضون ذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، في بيان اليوم، أن فرقها تمكنت من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، فيما لا يزال البحث جارياً عن الطفل الآخر في قضاء الهندية.

هذا وكانت قد وردت أنباء في وقت سابق تفيد بفقدان طفلين في منطقة كانت سابقًا بحيرة للأسماك وتحولت فيما بعد إلى بركة للمياه الآسنة ومكب للنفايات وذلك بقضاء الهندية في محافظة كربلاء.