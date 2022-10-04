انتشال جثتي طفلة وأمها من تحت أنقاض بناية ساحة الواثق ببغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بتمكن فرقها من إخراج جثتين تعود لطفلة وامها من تحت أنقاض مبنى المختبر الوطني المنهار بساحة الواثق بمنطقة الكرادة، وسط بغداد يوم السبت الماضي.

وقالت المديرية إن العمل مستمر لإخراج جثة واحدة متبقية.

وكان مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن أفصح لوكالة شفق نيوز، أن 75 ‎%‎ من ركام المبنى تم رفعه وبقي 25 ‎%‎ وهي منطقة تمركز الانهيار.

وعند وقوع الحادث أكد مدير الدفاع المدني كاظم بوهان إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره، أُنقذ 13 على الفور، وأن المبنى كان من 4 طوابق، وقد انهار بالكامل.