انتشال جثتي صبيين من قناة مائية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء ، بأن الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثتي صبيين غرقا أثناء السباحة في إحدى القنوات الإروائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية انتشلت جثتين تعودان لصبيين من منطقة المشروع الإروائي في منطقة الريحانية، (غربي الموصل) بعد غرقهما أثناء ممارستهما السباحة في القناة".

وأوضح أن "الغريقين أحدهما يبلغ من العمر 16 عاماً، والآخر 14 عاماً"، مشيراً إلى أن "موقع الغرق غير مخصص للسباحة ويشهد تيارات مائية خطرة".

وبيّن أن "القوات الأمنية سلّمت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي بعد إكمال الإجراءات الرسمية"، لافتاً إلى أن “الشرطة تكرّر تحذيرها من خطورة السباحة في المشاريع الإروائية والأنهار، خاصة في فصل الصيف ومع غياب وسائل السلامة".