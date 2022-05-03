انتشال جثتي شابين غرقا بنهر دجلة في صلاح الدين

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بانتشال جثتي شابين غرقا في نهر دجلة في أطراف قضاء سامراء جنوب شرق مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثتي شابين غرقا في نهر دجلة في أطراف مدينة سامراء أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الشرطة عثرت على الجثتين في منطقة ( المقالع) جنوب شرق سامراء.

وأضاف أن "الجثتين تم نقلهما إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد صلاح الدين ومحافظات عدة حوادث غرق بين الحين والآخر بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الصبية والشباب إلى السباحة في الأنهر والجداول.

وكان مصدر أمني في محافظة الانبار قد افاد، يوم الاثنين، بأن ستة أطفال قضوا غرقاً في محاولة انقاذ فتاة من الغرق في نهر الفرات، فيما ابتلع نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين شابين آخرين، وعثرت شرطة الديوانية على جثة شاب غرق قبل أيام قلائل.