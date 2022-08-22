"نبحث عن الجثة الأخيرة".. فرق الإنقاذ تنتشل جثتي امرأة ورجل من موقع القطارة

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بأن فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، "تم صباح اليوم، انتشال جثتين لرجل وامرأة"، مشيرا الى "ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إلى ٧ ، ومن المتوقع ان تكون هناك جثة اخيرة تحت الركام".

وأوضح أن "العمل استمر لأكثر من 40 ساعة عمل متواصلة للتأكد من خلو المكان"، مبينا أن "الجثة المتبقية هو توقع، وسيستمر العمل للتأكد من خلو المكان من اي مصاب أو جثة".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وفاة اربعة أشخاص وإخراج ستة آخرين من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.