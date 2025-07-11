انتشال جثتين لمنتسب أمني ومدني من نهر دجلة وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بالعثور على جثتين لمنتسب أمني ومدني في مياه نهر دجلة أسفل جسر الجادرية وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انتشال جثة لمنتسب في وزارة الداخلية، وجثة أخرى لشاب مجهول الهوية في العشرينيات من العمر، من نهر دجلة أسفل جسر الجادرية وسط بغداد".

وأشار إلى أن "لا توجد آثار شد أو عنف خارجية على الجثتين"، مضيفاً أنه "تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وما إذا كانت بفعل فاعل أو غرق أثناء السباحة".