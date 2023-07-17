انتشال جثة موظف سقط في حوض "مجاري" بالنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الإثنين، بانتشال جثة موظف سقط في حوض "مجاري" مشروع فك الاختناقات المرورية بمحافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بانتشال جثة أحد الموظفين المدنيين في الشركات المنفذة لمشروع فك الاختناق المجاور لقصر الثقافة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف أن "الموظف سقط في حوض مجاري المحطة التي يعمل بها، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته وأسباب السقوط بعد إرسال جثته للطب العدلي".