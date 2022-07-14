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انتشال جثة غريق صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T07:40:05+0000
انتشال جثة غريق صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بانتشال جثة صبي غرق في نهر دجلة أمس شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية انتشلت جثة صبي غرق في نهر دجلة أثناء محاولته السباحة مع أشقائه الثلاثة في اطراف ناحية السهل الاخضر شمال غربي قضاء الشرقاط، مشيرا الى نقلها لدائرة الطب العدلي  وفق الإجراءات الصحية اللازمة.

وأمس الاربعاء، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإنقاذ ثلاثة أشقاء وفقدان شقيقهم الرابع خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة في أطراف ناحية السهل الاخضر التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

 

 

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