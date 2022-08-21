انتشال جثة طفل من تحت "قطارة الإمام علي"

شفق نيوز / انتشلت فرق الدفاع المدني العراقي، عصر الأحد، جثة طفل، من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء (80 كم جنوب العاصمة بغداد).

وأبلغ مصدر في الدفاع المدني، وكالة شفق نيوز، أن "فرق الإنقاذ انتشلت قبل قليل جثة طفل يتراوح عمره بين سنتين إلى ثلاث سنوات، من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي".

وأضاف المصدر، أن "إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها لغاية الآن، بلغ خمسة فقط بينهم طفلان".

وكان مدير الدفاع المدني في كربلاء، العميد طاهر الزبيدي، قد أخبر بوقت سابق من اليوم، وكالة شفق نيوز، أن هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.