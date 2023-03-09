انتشال جثة طفل غريق واصابة مدنيين في محافظتين

شفق نيوز/أفاد مصدران امنيان في محافظتي ديالى وصلاح الدين، يوم الخميس، بانتشال جثة طفل واصابة 4 مدنيين بحادثين منفصلين.

وقال مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني انتشلت جثة طفل غريق في شاطئ منطقة (السورة) التابعة لناحية اشور شمالي صلاح الدين.

واضاف ان اسباب الحادث قيد التحقيق فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.

وفي ديالى اصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة بتصادم وانقلاب عجلتين على طريق بعقوبة -ناحية السلام 25 كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات.