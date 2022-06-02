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انتشال جثة ضحية "محاولة انتحار عائلي" في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T16:18:13+0000
انتشال جثة ضحية "محاولة انتحار عائلي" في بابل

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الخميس، انتشال جثة الطفل الذي كان ضحية محاولة انتحار جماعي لأفراد عائلته، قبل أن يتم إنقاذهم جميعاً باستثنائه.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهوداً حثيثة استمرت نحو ٢٤ ساعة، أدت إلى تمكن فرق غواصي الشرطة النهرية من انتشال جثة الطفل، الذي قضى غرقاً بنهر الفرات، ضمن قضاء المسيب شمالي المحافظة" .

وكانت مفارز الشرطة النهرية، قد أنقذت بإسناد من مفارز قسم شرطة قضاء المسيب، وبالتعاون مع جمع من الأهالي، مواطناً أقدَم على الإنتحار غرقاً بنهر الفرات بعد أن ألقى بزوجته وطفليه من أعلى جسر المسيب في النهر.

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