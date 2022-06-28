انتشال جثة شاب من "نهر الخالص" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة شاب غريق في اطراف قضاء بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان دورية من الشرطة بمشاركة الأهالي انتشلوا جثة شاب في العقد الثاني من عمره غرق خلال محاولته السباحة في نهر "الخالص" قرب منطقة المجمع الصناعي (7 كم شمال غرب بعقوبة).

وأضاف ان "الجثة تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظات عدة حوادث غرق في فصل الصيف بسبب لجوء الصبية والشباب الى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول بسبب انعدام المسابح النموذجية وشح المياه.