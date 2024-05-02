انتشال جثة شاب من دجلة في ميسان وإصابة منتسبين برصاص زميلهما بديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الخميس، عن انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر دجلة بعد ثلاثة أيام من البحث، فيما أصيب منتسبان برصاص سلاح زميلهما بالخطأ في ديالى.

وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الغواصين في قسم الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب لقى حتفه غرقاً في مياه نهر دجلة ضمن مدينة العمارة بعد عملية غوص وبحث استمرت لثلاثة أيام.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، داعية المواطنين إلى عدم السماح لأبنائها بالسباحة في نهر دجلة كونه يشكل خطراً عليهم خاصة الذين لا يجيدون السباحة.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بإصابة منتسبين اثنين في الشرطة بإطلاق نار على يد زميلهم بالخطأ، مبيناً أن "منتسباً في مديرية مكافحة المخدرات كان يجري تحوطات الأمان على سلاحه وبالخطأ أطلق النار ما أدى إلى إصابة منتسبين اثنين بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في مدينة بعقوبة".