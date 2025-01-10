البصرة.. انتشال جثة شاب بعد 3 أيام على انتحاره في شط العرب

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بانتشال جثة شاب في شط العرب، بعد 3 أيام على رمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي جنوبي محافظة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2008 أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي في مياه شط العرب، قبل ثلاثة أيام، حيث استمر البحث عن جثته طوال هذه المدة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية بعدما عثرت على جثته قامت بنقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".