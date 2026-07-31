انتشال جثة سائق صهريج في الأنبار وشرطة بغداد تعتقل قاتلاً آسيوياً

شفق نيوز- الأنبار/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن انتشال جثة سائق صهريج قضى بحادث سير على الطريق الدولي في محافظة الأنبار، فيما تمكنت من إخماد حريق اندلع بمصنع للوحات السيطرة الكهربائية، في حين أُلقي القبض على قاتل من جنسية آسيوية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها ​تمكنت من انتشال جثة سائق صهريج قضى إثر حادث اصطدام مروري مروع وقع على الطريق الدولي السريع بالقرب من قضاء الرطبة.

وبينت أن فرق الإنقاذ هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، واستخدمت معدات القطع والفصل الهيدروليكية المتخصصة لقص هياكل الشاحنة المتضررة وإخراج الجثة التي احتجزت داخل مقصورة القيادة نتيجة قوة الاصطدام.

وأضافت أنه جرى تأمين نقل الجثة إلى المستشفى المختص استكمالاً للإجراءات والأصول القانونية المتبعة.

بدورها أكدت شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية؛ إثر ارتكابه جريمة قتل في مشاجرة اندلعت بينه وبين شخص من الجنسية ذاتها ضمن حي الجهاد.

​وفضلًا عن ذلك، ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بوقوع حادث قتل جنائي ضمن المنطقة المذكورة، وعلى الفور توجهت القوة المختصة إلى محل الحادث، تبين أن مشاجرة استُخدمت فيها آلات حادة بين الطرفين أسفرت عن مقتل أحدهما في المكان، فيما لاذ الآخر بالفرار.

​وبينت أنه من خلال المتابعة الميدانية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، تمكن الفريق من تحديد هوية المتهم وتعقبه وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما نجحت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الجمعة، في إخماد حادث حريق اندلع داخل إحدى الشركات المخصصة لصناعة البوردات الكهربائية (لوحات السيطرة) في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد.

​وأوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها دفعت 14 فرقة تخصصية للتعامل مع الحريق الذي تركز داخل ثلاثة جملونات مشيدة من ألواح "السندويج بانل" سريعة الاشتعال.

​وتمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع اتساعها، قبل أن تنهي أعمال الإخماد والتبريد بشكل كامل وتؤمن الموقع.

​وأكدت المديرية خلو الحادث من أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الجوانب المادية فقط. وعلى إثر ذلك، طالبت المديرية بفتح تحقيق رسمي في الحادث واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع النيران استناداً إلى السياقات القانونية المتبعة.