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انتشال جثة أحد العاملين في مطعم "ليلى" وسط بغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T09:59:29+0000
انتشال جثة أحد العاملين في مطعم "ليلى" وسط بغداد .. صور

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، من انتشال جثة أحد العاملين في مطعم "ليلى" من تحت ركام المبنى الذي انهار في وقت سابق من صباح اليوم الأحد.

وتشير المعلومات الى ان هناك شخصاً آخر يتم البحث عنه تحت الركام، وفقا لمصدر أمني في تصريحه لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، افاد مصدر أمني، بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية نتيجة انفجار مجهول.

ووفقًا للمعلومات الاولية فإن "الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "اغلب العمال كانوا موجودين في سرداب المطعم الذي يستخدم للطبخ"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ".

وأشار الى ان "الدفاع المدني ونجدة بغداد تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية".

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.

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