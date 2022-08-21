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انتشال جثة امرأة من تحت ركام الانهيار الترابي للمزار الديني في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-21T11:48:26+0000
انتشال جثة امرأة من تحت ركام الانهيار الترابي للمزار الديني في كربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني يوم الأحد، بانتشال أول جثة من تحت ركام مزار ديني في كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة امرأة من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي.

وقال مدير الدفاع المدني بكربلاء العميد طاهر الزبيدي، في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية".

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