انتشار أمني وقطع طريق رئيسي لتأمين أجواء مهرجان كركوك الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتشار للقوات الأمنية وقطع طريق رئيسي بهدف تأمين أجواء مهرجان كركوك الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية قطعت الطريق من مجمع المنصور التجاري في شارع بغداد (مجمع بوليفارد) وصولا الى تقاطع شارع المحافظة القديم لتوفير ممرات للمشاركين في مهرجان الشارع الدولي السادس".

وأضاف المصدر أن "انقطاع الطريق يشمل جسر دائرة الصحة ذهابا وايابا"، مشيراً الى أن "قطع الطريق ولّد زحاماً كبيراً بسبب تغير مسار أطول وأهم طريق وسط المحافظة وهو شارع بغداد وتم تحويل المسار من قرب نادي الثورة باتجاه شارع الكورنيش".

وفي السياق؛ قال رئيس إدارة المهرجان نجاة نجم لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان سيشارك فيه 80 عرضاً شارعياً من بلدان عربية وأجنبية"، مبيناً أن "جميع العروض التي تقدمت إلى إدارة المهرجان عبر الاستمارة الإلكترونية تم إرسالها إلى أعضاء لجنة المشاهدة التي تم تكليفها من قبل اللجنة العليا للمهرجان".

وأضاف أن "اللجنة المكلفة باشرت بعملها لغرض لتحديد الأعمال التي ستنال الجوائز، وإدارة المهرجان أعطت الحرية الكاملة لمخرجي العروض التي وقع عليها اختيار اللجنة في تحديد المكان الذي يناسب مع عروضهم أثناء فعاليات المهرجان بمدينة كركوك".

ولفت نجم إلى أن "المهرجان تشارك فيه فرق من محافظات العراق وإقليم كوردستان والدول العربية وإيران وتركيا وأفريقيا وأوروبا".