انتشار أمني في بغداد اثر تظاهرة تطالب بإلغاء اتفاقية خور عبد الله (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

نظم نحو 50 شخصاً يتقدمهم البرلماني عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، تظاهرة احتجاجية في ساحة النسور وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.

وأشار مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إلى أن التظاهرة شهدت مشادات مع القوات الأمنية التي منعت التصوير وطوقت المكان.

وأضاف أن قوات مكافحة حفظ القانون انتشرت في ساحة النسور بعد تواجد المتظاهرين المطالبين بإلغاء الاتفاقية.

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية منعت مجموعة يتزعمها الناشط ضرغام ماجد من الدخول إلى العاصمة للانضمام إلى التظاهرة، لعدم وجود موافقات رسمية للتظاهر.

يذكر أن عامر عبد الجبار، وهو زير نقل أسبق، كان حذر من اندلاع تظاهرات "كبرى" في العراق عقب انتهاء زيارة الأربعين، وأشار إلى أن سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023.

ويقضي القرار رقم 105/اتحادية/2023 (الموحد مع 194)، الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005.

ويعتبر عراقيون، الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.