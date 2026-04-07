انتشار أمني حول القنصلية الكويتية في البصرة بعد تحشيد شعبي لوقفة احتجاجية

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية انتشرت بكثافة أمام مقر القنصلية الكويتية وسط المدينة، بعد تحشيد شعبي لتنظيم وقفة احتجاجاً على قصف انطلق من الكويت على منزل في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانتشار جاء بعد أخبار عن تحشيد شعبي أمام القنصلية على خلفية قصف استهدف منزلاً غربي البصرة، انطلق من الأراضي الكويتية.

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء الثلاثاء، بأن القصف الذي استهدف منزلاً في خور الزبير ضمن قضاء سفوان بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، كان هجوما صاروخيا انطلق من الكويت، واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنزل الذي تعرض للاستهداف يعود لجهة مسلحة، وقد أسفرت الضربة عن مقتل جميع المتواجدين فيه والبالغ عددهم خمسة أشخاص".

وأضاف أن "الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بالتزامن مع انتشار مكثف لأمن الحشد في محيط المنطقة، لمعرفة تفاصيل العملية وتحديد طبيعة الاستهداف".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على ثلاث جثث من داخل المنزل المستهدف، فيما ما تزال عمليات البحث جارية عن امرأة وطفلتها، كانتا ضمن المتواجدين وقت سقوط الصاروخ".