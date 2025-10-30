انتشار فيروس في ميسان وتوجيه بعدم دوام الطالب المصاب (وثيقة)

شفق نيوز- ميسان

أصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان، اليوم الخميس، تعميماً إلى إدارات المدارس كافة تضمن مجموعة من الإرشادات الصحية للوقاية من انتشار فايروس الإنفلونزا الذي يشهد تزايداً في هذه الفترة، بينها منع الطلبة المصابين من الحضور إلى المدارس.

وجاء في الكتاب الرسمي، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، تشديدا "على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية".

وأكدت المديرية على "الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، فضلا عن تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، واستخدام المناديل أو مرفق اليد، والتأكيد على ارتداء الكمامة".

ووجهت بـ"تجنب الطلبة الحضور إلى الدوام في المدرسة عند ظهور أعراض الإنفلونزا أو ارتفاع درجة الحرارة، ومراجعة أقرب مركز صحي"، مشيرة إلى "ضرورة تهوية الأماكن المغلقة جيداً، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، فضلا عن أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي المتوفر في المراكز الصحية المعتمدة".