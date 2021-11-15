انتخاب ممثل العراق نائباً لرئيس لجنة النقل الجوي العربية

شفق نيوز/ اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، عن انتخاب أحد المسؤولين فيها نائباً لرئيس للجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني.

وقالت السلطة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني العراقي محمد جودت عامر، تم انتخابه نائباً لرئيس اللجنة النقل الجوي العربية للفترة من 2021 ولغاية 2023، وذلك على هامش اجتماع اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بمقر المنظمة العربية في عاصمة المملكة المغربية الرباط.

واعتبرت أن ذلك الحدث "مهماً لدور العراق ومكانته في المنظمة العربية للطيران المدني من خلال حضوره البارز في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والتي من شأنه تعزيز آليات عمل النقل الجوي مع دول الأعضاء".