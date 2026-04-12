انتخاب المطران اميل شمعون نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

شفق نيوز - روما

أعلنت أمانة سرّ "سينودس" أساقفة الكنيسة الكلدانية، يوم الأحد، انتخاب المطران اميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، خلفاً للبطريرك المستقيل لويس روفائيل ساكو.

والتأم "السينودس" بجلسته القانونية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، للفترة من 9 إلى 12 نيسان الجاري، برئاسة المطران حبيب هرمز، رئيس أساقفة البصرة والمدبّر البطريركي، وبمشاركة أصحاب السيادة آباء الكنيسة الكلدانية.

وذكر بيان صادر عن أمانة السر، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الانتخاب جرت وفق الأصول والإجراءات الكنسية المرعيّة، حيث اختار البطريرك الجديد لنفسه اسم (غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا).

وحث "السينودس" جميع أبناء الكنيسة، "إكليروساً ومؤمنين"، على الاتحاد حول البطريرك الجديد ومساندته في رسالته.

وجاء اختيار البطريرك الجديد بعد استقالة البطريرك ساكو في آذار الماضي للتفرغ للصلاة والكتابة بعد 13 عاماً من الخدمة.