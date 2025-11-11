انتخابات نينوى.. إقبال واسع في القرى والأرياف وضعيف نسبياً داخل الموصل

شفق نيوز- نينوى

أكد مدير مكتب انتخابات نينوى، فرحان المعماري، اليوم الثلاثاء، أن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بانسيابية عالية وسط تنظيم دقيق وإشراف مباشر من الفرق الميدانية، مشيراً إلى أن الإقبال في القرى والأرياف كبير جداً منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال المعماري في تصريح لوسائل الإعلام بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإقبال داخل مدينة الموصل ما زال ضعيفاً نسبياً، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع النسبة بعد ساعات الظهر مع استمرار توافد الناخبين إلى المراكز الانتخابية.

وأضاف أن نينوى تشهد مشاركة في 873 مركزاً انتخابياً تضم أكثر من 3800 محطة اقتراع موزعة في عموم المحافظة، مبيناً أن نسب المشاركة الأولية ستُعلن في منتصف النهار بعد استكمال تقارير المراكز الميدانية.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.