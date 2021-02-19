انتخابات تمهيدية في قرى القيارة لاختيار مرشح واحد

شفق نيوز/ أجرى سكان قرى في ناحية القيارة بمحافظة نيوى، يوم الجمعة، انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح واحد يمثلهم في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة.

واجتمع ابناء قرى "جمسة، خدعان، الكريدي، جرناف غربي" في الجزء الجنوبي من ناحية القيارة الواقعة جنوبي الموصل في انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح واحد من ابناء عشيرة جبور "الشبالي" من بين عدة مرشحين.

وتهدف هذه الانتخابات لاختيار الفائز فيها من اجل التعاهد عليه وانتخابه في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك حتى لاتضيع الاصوات.

وقال محمود الشبالي وهو عضو مجلس محافظة سابق إن "احد ابناء عمومته فاز باكثر من 1200 صوت من اصل 2500 شاركوا في الانتخابات التمهيدية علماً ان هذه القرى فيها مايقارب 10 الاف ناخب لكن لكونها تمهيدية شارك فيها ربع الناخبين تقريباً".

وبحسب ماقاله الشبالي فإن "هذه الانتخابات التمهيدية مهمة جداً وستوحد الاصوات وتزيد من فرصة صعود مرشح يمثل هذه القرى الاربع، خصوصاً بعد التقسم الاخير للدوائر الانتخابية".

وتعد مناطق جنوب الموصل اكثر المناطق التي شاركت في التحديث البايومتري واكثرها استعداداً لخوض الانتخابات بسبب الطابع العشائري الموجود فيها وسيكون هنالك منافسة شديدة في تلك المناطق.