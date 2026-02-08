انتخابات تجارة كركوك.. 6 مرشحين يفوزون بعضوية مجلس الإدارة

شفق نيوز- كركوك

أسفرت انتخابات غرفة تجارة كركوك لاختيار مجلس الإدارة الجديد، مساء اليوم الأحد، عن فوز ستة مرشحين بعضوية المجلس، وسط مشاركة واسعة من التجار وأصحاب الشركات.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي واكبتها وكالة شفق نيوز، فوز كل من أحمد صديق شاكر، وصباح الدين محمد صالح الصافي، وأحمد خليل إسماعيل، وحامد محمود أحمد، وعبد الكريم محمد عبد الكريم، وأرجوان أديب شاكر، بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة كركوك للدورة الجديدة.

وقال الفائز بعضوية مجلس الإدارة صباح الدين محمد صالح الصافي إن "العملية الانتخابية جرت بسلاسة وشفافية عالية، وتعكس حرص الهيئة العامة على اختيار من يمثلها ويعمل على خدمة القطاع التجاري في المحافظة".

وأضاف الصافي لوكالة شفق نيوز أن "مجلس الإدارة الجديد يتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوق التجار وتنشيط الحركة الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في كركوك"، مشدداً على أهمية "العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الجهات الحكومية".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الغرفة في معالجة التحديات التي تواجه التجار، وتمثيل مصالحهم أمام المؤسسات الرسمية.