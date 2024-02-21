انتحل صفة وكيل شركة نفط روسية .. اعتقال شخص احتال على الناس بـ 250 ألف دولار جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الأربعاء، منتحل صفة "وكيل شركة نفط روسية"، احتال على الناس بـ 250 ألف دولار في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات توفرت عن وجود شخص ينتحل صفة وكيل شركة نفط (باش نفط الروسية) العالمية، وأيضا قام بالنصب والاحتيال على عدد من الشركات والمواطنين وتلقى منهم مبالغ مالية تجاوزت (250) ألف دولار أمريكي، و(76) مليون دينار عراقي، لادعائه أنه وسيطا بين شركات عالمية".

وأضاف المصدر، أن "فريق عمل شُكل بعد أخذ الموافقات القضائية بذلك، وتم تحديد عنوان ومكان المتهم وإلقاء القبض عليه، وهو (مهندس) في مصفى السماوة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".