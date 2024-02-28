انتحل صفة عضو حالي.. استقدام برلماني  أسبق بتهمة انتحال صفة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب أسبق في مجلس النوّاب خلال الدورة الثانية؛ لانتحاله وظيفةً من الوظائف العامّة.

وقال إعلام النزاهة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرّر استقدام عضواً أسبق في مجلس النوّاب؛ على خلفيّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميّة بصفته "عضو مجلس نوّاب"؛ بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14.

وأضاف إنّ النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويّتـه في مجلس النوّاب؛ من أجل تهريب المُشتقات النفطيّة، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامّة لمجلس النوّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطيّـة.

وتابع إنّه؛ وبغية توجيه الإجراءات القانونيّة في هذه القضيّة، قرّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه، مشيراً إلى أنّ أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات.