انتحار مُدرّس في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى بانتحار رجل شنقا جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "رجلا يبلغ من العمر 43 عاما يعمل مدرسا، عثر عليه منتحرا بشنق نفسه داخل منزله في منطقة حي الشرطة في ناحية بهرز(7 كم جنوب بعقوبة)".

واكد المصدر ان "الحادثة بحسب التحقيقات وقعت قبل أيام بعد حبس نفسه داخل غرفته"، مشيرا إلى أن "المنتحر يعاني من مشاكل نفسية واجتماعية".

وأضاف ان "أسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى خلال السنوات الاخير تصاعدا بحالات الانتحار بين الصبية والشباب لاسباب معيشية ونفسية أو مشاكل اجتماعية.