انتحار موظف والعثور على جثة رجل واعتقال عصابة "نساء" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار شاب برمي نفسه في نهر دجلة، فيما تم العثور على جثة رجل متوفي وسط العاصمة، كما ألقت القوات الأمنية القبض على عصابة نساء مختصة بـ"النشل" في المناطق التجارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً في شركة توزيع المنتجات النفطية تولد 2002، أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان في منطقة العطيفية، وفارق الحياة غرقاً في مياه نهر دجلة".

وأضاف أن "الشرطة النهرية انتشلت جثته من النهر وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل متوفى بالقرب من خزان الماء في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وتم رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي للكشف عليها".

من جانب، ذكر المصدر أن مفارز مديرية مكافحة الإجرام في مكتب الأعظمية، ألقت القبض على ثلاث متهمات لقيامهن بعدة عمليات نشل للمتبضعات في منطقة الأعظمية، مشيراً إلى أنه تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهن وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينلن جزاءهن العادل.