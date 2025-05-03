انتحار موظف في ديوان الوقف السني والشرطة تنقذ آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بانتحار موظف في الوقف السني، فيما انقذت الشرطة شابا من الانتحار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من مستشفى الضلوعية العام يفيد بوصول جثة المدعو ( ط، م،س)، وهو موظف في الوقف السني بالمحافظة، من تولد 1993، مصابًا بطلق ناري في الرأس أودى بحياته على الفور".

وأضاف أنه "بعد انتقال قوة من شرطة الطوارئ إلى موقع الحادث الواقع في منطقة الخضرة بالضلوعية، تبيّن أن المتوفى أطلق النار على نفسه باستخدام بندقية نوع RBK، حيث تم العثور على السلاح ومظروف ناري فارغ داخل غرفة من داره".

وتابع أن "خبير الأدلة الجنائية أجرى كشفًا موقعيًا، وتم رفع الآثار من مكان الحادث، فيما صادق قاضي التحقيق على الواقعة بوصفها "انتحارًا"، ووجّه بفتح تحقيق أصولي لاستكمال".

فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد، عن تمكن "دوريات نجدة الرشاد التابعة لها في قاطع الرصافة، من إنقاذ شاب كان يحاول الانتحار من أعلى جسر البلديات".

وأضاف أنه "تمت السيطرة على الموقف ومنعه من إيذاء نفسه، وتسليمه أصولياً إلى مركز الشرطة حفاظاً على سلامته".