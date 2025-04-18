انتحار موظف حكومي شنقاً في المثنى والسلطات تفتح تحقيقاً

فق نيوز/ أقدم موظف حكومي، يوم الجمعة، على الانتحار شنقاً داخل منزله جنوب محافظة المثنى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً حكومياً من مواليد 1997، أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في قضاء الخضر، جنوب محافظة المثنى"، مبيناً أن "أسباب الانتحار لا تزال مجهولة حتى الآن".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه".