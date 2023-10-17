"انتحار" موظف بظروف غامضة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار موظف بظروف غامضة داخل مقر عمله وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة لشفق نيوز، إن "التقرير الأولي أفاد بأن الموظف يعمل في الاستعلامات الخارجية لمقر وزارة الاتصالات في منطقة الكرادة وسط بغداد، قام بالاستيلاء على سلاح أحد منتسبي حماية المنشآت في الوزارة وأطلق النار على نفسه".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تقوم القوات الأمنية بمراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا كان الحادث انتحار أم قتل".