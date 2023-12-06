انتحار موظف بالعتبة الحسينية والإطاحة بعصابتين لسرقة السيارات في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية وأمنية، يوم الأربعاء، بانتحار موظف بالعتبة الحسينية ضمن محافظة كربلاء والإطاحة بعصابتين لسرقة السيارات في النجف وذي قار.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 30 سنة ويعمل موظفاً في العتبة الحسينية أقدم، اليوم، على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه بسبب مشاكل عائلية ضمن قضاء الهندية في كربلاء".

في السياق، اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات بعموم مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، ان "فريقاً مختصاً من مكافحة اجرام ذي قار وبعد متابعة مستمرة ومقاطعة المعلومات الواردة بخصوص وجود عصابة متخصصة بالسطو وسرقة المحال التجارية ، وتهشيم الزجاج العجلات وسرقة السيارات، نفذ مداهمة لمقر العصابة وقام باعتقال أفرادها كافة"، لافتا إلى أنه "تم إحالة الجناة الى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي محافظة النجف، أفاد مصدر امني بأن قوة امنية تمكنت من الاطاحة بقائد عصابة متخصصة بسرقة السيارات وتغيير شكلها يدعى (السمكري).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية قاطعت المعلومات الواردة إليها بشأن تعرض إحدى العجلات للسرقة، وبعد المتابعة والتدقيق تمت مداهمة المكان المعني واعتقلت السمكري اثناء محاولته تغيير معالم إحدى العجلات المسروقة من احدى مناطق مدينة النجف مركز المحافظة".