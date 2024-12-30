انتحار منتسب في الحشد الشعبي تاركاً وصية غريبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بانتحار منتسب في الحشد الشعبي، وسط ظروف غامضة في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في الحشد الشعبي في الثلاثين من عمره، أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية الكرامة شرقي محافظة المثنى".

وأضاف المصدر، أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأشار المصدر، إلى أن "المنتحر ترك رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) يطلب فيها عدم دفنه بمقبرة (وادي السلام) في النجف، وعدم الدعوة بـ(رجاء مغفرة الله) إليه".