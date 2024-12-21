انتحار منتسب بسلاحه الشخصي على الحدود العراقية الإيرانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار مفوض في قوات حماية الحدود، أثناء تأديته الواجب عند الحدود العراقية - الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفوض (ر. م. ح) من مواليد 1978، يسكن قضاء مندلي منطقة قلم حاج، أقدم على الانتحار على الحدود بين العراق وايران، بسلاحه الشخصي نوع M16 في مقر عمله".

ولفت المصدر إلى "المنتحر يعمل منتسباً منسوباً إلى السرية الثانية الفوج الثالث اللواء الثامن الحدود المنطقة الثالثة قرب مخفر ملحق (10) الحدودي"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مركز شرطة مندلي".