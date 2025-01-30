انتحار مراهقة داخل حضيرة حيوانات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها حالة انتحار لفتاة شرقي الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل حضيرة حيوانات قرب مرقد (سيد يوشع)"، لافتاً إلى أن "دوافع الانتحار حالة نفسية تعاني منها الفتاة".

وأضاف المصدر، أن "دراجة نارية نوع (ستوتة) انقلبت في نهر الوفاء عند منطقة آل عمار بقضاء الشطرة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة آخر بجروح بليغة، وتم نقل الجثة للطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".