انتحار مراهقة بـ"مُبيد حشري" واعتقال متهم قتل جندياً عراقياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار مراهقة بـ"مُبيد حشري" والقبض على متهم قتل جندياً عراقياً في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2009 أقدمت على الانتحار بتناولها مبيد حشري للأراضي الزراعية في منزلها إثر مشاكل نفسية بقضاء المنصورية شمال شرقي ديالى".

وفي السياق، أشار المصدر الى "القبض على متهم قتل منتسباً بالجيش قرب منزله قبل ساعات بمنطقة سراجق في ناحية السلام بقضاء الخالص شمالي ديالى".

ولفت المصدر الى أن "المتهم اعترف انه قتل المنتسب رمياً بالرصاص جراء خلافات عائلية قديمة".