انتحار محامي بازر وشاب عشريني في المقدادية وكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وكربلاء، يوم الاثنين، بانتحار محامي بارز وشاب عشريني تحت ظروف غامضة في حادثين منفصلين بالمحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحامي البازر في حي النضال بقضاء المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، ياسر طه المهداوي اقدم، اليوم، على الانتحار داخل منزله بإطلاق النار على نفسه في منطقة القلب لأسباب غامضة، مبيناً أن قوة امنية فتحت تجقيقا بالحادث.

وفي كربلاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاب عشريني يعمل كاسباً أقدم، اليوم، على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل في منزله، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد عددا من مناطق البلاد تصاعداً بحوادث الانتحار خلال الأعوام الأخيرة لأسباب نفسية أو معيشية.