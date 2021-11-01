سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتحار محامي بازر وشاب عشريني في المقدادية وكربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T11:25:43+0000
انتحار محامي بازر وشاب عشريني في المقدادية وكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وكربلاء، يوم الاثنين، بانتحار محامي بارز وشاب عشريني تحت ظروف غامضة في حادثين منفصلين بالمحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحامي البازر في حي النضال بقضاء المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، ياسر طه المهداوي اقدم، اليوم، على الانتحار داخل منزله بإطلاق النار على نفسه في منطقة القلب لأسباب غامضة، مبيناً أن قوة امنية فتحت تجقيقا بالحادث.

وفي كربلاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاب عشريني يعمل كاسباً أقدم، اليوم، على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل في منزله، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد عددا من مناطق البلاد تصاعداً بحوادث الانتحار خلال الأعوام الأخيرة  لأسباب نفسية أو معيشية.

related

فتاة عشرينية تنهي حياتها بمسدس في ديالى

Date: 2021-03-29 18:35:03
فتاة عشرينية تنهي حياتها بمسدس في ديالى

خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

Date: 2021-04-12 17:51:45
خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

لأسباب غامضة.. موظف بالعدل يضع حداً لحياته في ديالى

Date: 2020-10-29 15:13:22
لأسباب غامضة.. موظف بالعدل يضع حداً لحياته في ديالى

فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

Date: 2020-05-10 10:00:07
فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

Date: 2020-12-06 10:36:38
في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

ديالى تسجل حالتي وفاة بكورونا

Date: 2020-06-16 00:15:12
ديالى تسجل حالتي وفاة بكورونا

بلدية كربلاء تزيل تجاوزات تحجب رؤية معلمين بارزين في المدينة

Date: 2021-07-11 12:47:20
بلدية كربلاء تزيل تجاوزات تحجب رؤية معلمين بارزين في المدينة

في ديالى.. تهديد بالتصعيد بسبب نقل مدير بلدية (فيديو وصور)

Date: 2021-06-02 16:13:35
في ديالى.. تهديد بالتصعيد بسبب نقل مدير بلدية (فيديو وصور)