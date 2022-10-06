انتحار محامية وقطع عضو ذكري لشاب بحادثين في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانتحار محامية شابة في محافظة كركوك، فيما لقيت امراة حتفها بصعقة كهربائية، وتعرض شاب لقطع عضوه الذكري واصيب آخرون بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تعمل محامية وتبلغ من العمر 25 عاماً انتحرت، اليوم، داخل منزلها الكائن في حي العلماء بمحافظة كركوك بواسطة شنق نفسها بحبل"، مشيرا إلى أن "أسباب الانتحار مازالت مجهولة".

وفي بغداد، ذكر المصدر، أن "امرأة كبيرة بالسن تولد ١٩٥١ لقيت حتفها، نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها ضمن قضاء الحسينية، شمالي العاصمة".

كما شهد ذات القضاء، "مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة، ما اسفر عن اصابة اربعة اشخاص، أحدهم منتسب في الدفاع والثاني في الداخلية، تم نقلهم جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ عليهم لحين إجراء التحقيقات".

وفي بغداد أيضاً، "شهدت منطقة ام الكبر والغزلان ضمن حي اور، شرقي بغداد، مشاجرة بين سكان الدور المتجاورة، بسبب اطفال، وتطورت الى اطلاق النار على واجهات الدار دون اصابات تذكر"، لافتا الى ان "قوة أمنية تدخلت واعتقلت طرفي المشاجرة واودعتهم التوقيف".

وفي حادث رابع بالعاصمة، أوضح المصدر ، أن "مشاجرة اندلعت، صباح اليوم، بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة حي الأمانة، شرقي بغداد، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن قطع العضو الذكري لأحد المتشاجرين"، مشيرا الى "نقله للمستشفى لتلقي العلاج".