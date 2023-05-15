"انتحار لأجل الإمام".. جماعة "القربان" تثير الرعب في ذي قار

شفق نيوز / أعلنت منظمة محلية في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، حصيلة بعدد حالات الانتحار منذ مطلع العام الحالي، فيما أكدت رصدها حوادث جنائية سجلت على أنها حالات انتحار.

وذكر مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية، علي الناشي لوكالة شفق نيوز، أن "منظمته سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 24 حالة انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة الناصرية وضواحيها، فيما تم تسجيل العشرات من حالات الانتحار غير المكتملة".

وأضاف الناشئ، أن "هذا العدد من حالات الانتحار يشكل رقما كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية"، لافتاً إلى "تسجيل العديد من الحوادث الجنائية على أنها حالات انتحار وخاصة من جانب النساء".

رعب "القربان"

من جانب آخر، أثارت جماعة تطلق على نفسها القربان في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي (عليه السلام)، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "أفكار هذه الجماعة أثارت الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار".