انتحار قيادي بارز في التيار الصدري داخل منزله جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأحد، بانتحار قيادي بارز في التيار الصدري داخل منزله في مدينة العمارة، مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد القادة البارزين في التيار الصدري، وآمر السرية 21 التابعة للفوج الرابع في تشكيل سرايا السلام، ضياء الياسري، أقدم على الانتحار بواسطة سلاح نوع مسدس داخل منزله".

وأضاف المصدر، أن "الياسري في الأربعينيات من عمره"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وأشار إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال مجهولة حتى الآن".